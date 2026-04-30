鉅亨網新聞中心 2026-04-30 14:50

香港交易所 (00388-HK) 昨日公布 2026 年第一季財報，受惠於新股市場 (IPO) 火熱及現貨、商品市場成交量增加，各項業績指標均創下歷年季度新高。

港交所首季業績創紀錄 淨利51.88億港元穩居全球新股榜首(圖:shutterstock)

數據顯示，港交所首季收入及其他收益達 82.03 億港元，按年成長 20%；股東應佔溢利則達到 51.88 億港元，按年增長 27%。受亮麗財報激勵，港交所股價昨日造好，收盤報 419.8 港元，升幅達 2.993%。

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在 IPO 市場方面，香港於今年首季表現強勁，穩居全球新股市場首位。首季共有 40 家公司上市，總集資額高達 1,104 億港元，是 2025 年同期的近 6 倍，並創下自 2021 年以來的第一季新高紀錄。在全球前五大新股中，香港市場就佔了 3 宗。

此外，市場對後市的信心也反映在申請數據上。截至今年 3 月 31 日，港交所正在處理中的新股上市申請數目達 431 宗，較 2025 年底大幅增加 25%。上市後再融資活動也表現活躍，首季總額達 1,351 億港元，創下過去五年來的次高紀錄。

港交所行政總裁陳翊庭指出，在動盪的宏觀環境下，香港持續發揮亞洲增長機遇的「避風港」作用，吸引優質公司紛紛遞交申請，鞏固了作為創新企業首選融資平台的地位。未來港交所將推動包括下調股票最低上落價位第二階段、優化市場結構，以及推出新產品與指數等舉措，以提升市場競爭力。