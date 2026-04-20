中國惠台10措施 商總：落地才是真惠台！六大訴求籲政府該開放就開放

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-20 12:17

中國國台辦於本 (4) 月 12 日宣布「10 項惠台措施」，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、中小微企業等產業，外界關注政府是否願配合對岸釋出產業開放善意，商總理事長許舒博今 (20) 日率旅行、旅館、食品、糕餅、遊覽車、蔬果輸出等六大產業代表出席，也並提出六大聲明，主張兩岸應加速溝通配套，也呼籲凡對人民有利的，政府該開放就開放，別站在產業及人民的對立面。

中國惠台10措施，商總：落地才是真惠台！提六大訴求籲兩岸加速溝通該開放就開放。 (鉅亨網記者黃皓宸攝)

在「鄭習會」會過後，全國商業總會今日由理事長許舒博率旅遊、旅館等六產業，共 8 大個產業公協會代表出席記者會，說明中國近期措施的看法並發聲明。許舒博首先指出，台灣為民主社會，各產業本就應自由發展，絕非任何一方施壓即可控制，包括在野黨及政府都應以產業發展優先、人民福祉為本，該開就開、該放就放，別將開放政策視為政治因素解讀。

‌



許舒博及公協會代表提出六建議包括：

一、全面恢復兩岸空中客運直航正常化：此措施明顯有利於兩岸人員及商務交流，不僅可直接降低往來的中轉成本，同時將促進兩岸旅遊回歸常軌，商總會呼籲，不僅爭方所提烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市有利於國人旅遊需求，兩岸當局應朝更多點 (城市) 航班開放的方向推進。

目前中方已透過既有的「小兩會」向我方正式發函，是打破兩岸直航僵局的第一步，也是兩岸交通運輸的破冰，產業界希望政府把握契機，慎重看待。

二、推動恢復自由行方面：本次中方以上海及福建省為試點，商總呼籲我方應「正面接球」，趁勢吸引陸客來台，除展現台灣人文景色，直接促進觀光旅宿業外，更將帶動遊覽車等交通運輸業、糕餅伴手禮等產業同步成長，實為多贏。

商總建議將中方所提措施視為兩岸觀光重啟之關鍵突破，並期盼未來中國其他省市比照辦理，開放來台自由行，團客方面也應盡速解凍，逐步回復疫情前的兩岸旅遊榮景，以利帶動觀光旅宿業者蓬勃發展，進而呼應「觀光立國」總體目標。

三、台灣農漁產品輸入中國方面：面對國際局勢不確定性攀升，我農漁產品、生鮮食品加工出口業者急需開拓多元市場，商總支持「符合檢驗檢疫標準」相關農漁產品參與大陸各類銷售管道，除了維繫台灣廣大農漁民的生計外，進而總體提升台灣農漁產品品牌及產業外銷競爭力，如我遠洋漁船及漁獲，台灣遠洋漁船自 2012 年起可以在中國一些港口停靠、卸貨，但近年可能因雙方交流不足、欠缺制度化溝通管道，

中方 2021 年開始要求我漁船註冊，許多遠洋漁船遭遇行政審查或檢疫方面的困難，我遠洋漁船如可恢復在中國卸貨、銷售，而不必回台灣再出口，可提高漁獲鮮度，降低運銷成本，針對本次中方措施，商總樂觀其成，希望對岸提出相關配套措施，以利兩岸漁業相關產業發展。

四、食品業相關優惠：過去兩岸在食品交流頻繁，亦曾討論輸入規範與互惠措施，但因為政治因素使交流中斷，此次中方優惠措施，有助於台灣食品業者重返甚至積極參與中國市場，食品業存在效期問題，再加上面對中國本地食品業者的高度競爭，希望中方於註冊及產品輸入相關法規能實質鬆綁，建立便利、迅速的檢疫及行政機制，並期盼中方在合理範圍內，於稅務方面提供部分優惠，以擴大本次優惠措施之政策成效。

五、中方「10 項惠台措施」，都是過去曾經執行過，後來取消的作為，對中方，商總期盼，宣布開放之項目措施不要因政治因素貿然中止，一旦開放，就應該盡量朝向制度化、常態化，以利維持兩岸經貿交流的長期穩定。

例：兩岸直航為便民措施，應全面開放組團來台，以促進兩岸觀光交流。另，無論是藍綠執政縣市，都應一視同仁，不要差別待遇，以免政治解讀。以公平一致性為原則，才能夠讓相關措施真正發揮效果，也才能夠讓多數台灣民眾更為理性務實看待兩岸經貿關係。

六、此次中措施已涵蓋觀光旅宿、農漁產品、兩岸直航等關鍵面向，面對全球經濟不確定性加劇，我方應務實面對。