鉅亨網編譯許家華 2026-04-24 05:40

國際油價在中東局勢升溫下大幅震盪。周四 (23 日) 市場傳出伊朗首都德黑蘭上空啟動防空系統攔截目標，以及伊朗內部強硬派與溫和派權力鬥爭加劇的消息，帶動原油期貨一度大漲每桶 5 美元，隨後漲幅收斂但仍明顯收高。

布蘭特 (Brent) 原油期貨報每桶 105.07 美元，上漲 3.16 美元，漲幅 3.1%。

西德州中質原油 (WTI) 期貨報 95.85 美元，上漲 2.89 美元，漲幅 3.11%。

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市場波動反映投資人對供應風險的高度敏感。

地緣政治方面，伊朗政局出現新變數。以色列媒體報導，伊朗與美國透過巴基斯坦斡旋進行戰爭終止談判的首席談判代表卡利巴夫已辭職，此舉被視為伊朗國內強硬派勢力擴大的象徵。與此同時，伊朗媒體稱德黑蘭防空系統攔截「敵對目標」，此前亦傳出伊朗對位於伊拉克的庫德反對派發動無人機攻擊。

在能源運輸方面，伊朗持續展示對荷姆茲海峽的控制力，公布突擊隊登船畫面，凸顯其對這條全球能源命脈的掌控能力。荷姆茲海峽在戰前承載全球約 20% 的石油日運輸量，自 2 月 28 日衝突爆發以來，航運明顯受限。

美國總統川普則在社群媒體表示，已下令美國海軍對任何在該海域布設水雷的船隻「直接擊沉」，並強調美方已「完全控制」海峽，在伊朗達成協議前將維持封鎖狀態。儘管川普稍早同意延長停火，但未設定具體期限，白宮發言人表示目前仍無結束日期。

市場分析人士指出，訊息面高度混亂加劇油價波動。Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，市場在「延長停火」與「軍事升級威脅」之間反覆擺盪，形容為「新聞輪盤」，並警告供應風險可能突然惡化，導致價格重新定價至更高水平。

儘管海峽通行受限，仍有部分石油流動。數據分析公司 Vortexa 指出，4 月 13 日至 21 日期間，約有 1070 萬桶伊朗原油成功通過海峽並離開美國海軍封鎖區。另一方面，航運與安全消息人士表示，美軍已在亞洲水域攔截至少三艘懸掛伊朗國旗的油輪，並將其引導遠離印度、馬來西亞與斯里蘭卡附近海域。

市場對未來供應恢復仍存在分歧。達拉斯 Fed 最新調查顯示，在 4 月 15 日至 20 日訪問的 120 位油氣產業高層中，有 39% 預期荷姆茲海峽通行將於 8 月恢復正常，26% 預計 11 月恢復，另有 20% 認為 5 月即可回歸正常。

Price Futures Group 資深分析師 Phil Flynn 表示，市場目前仍抱持「最終能找到解方」的信心，對油價形成一定抑制，但在地緣政治風險持續存在下，價格波動恐將延續。