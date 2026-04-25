鉅亨網新聞中心 2026-04-25 08:00

聯準會風暴轉向！美司法部撤銷鮑爾刑事調查 為華許接任鋪路

美股重點新聞摘要2026年4月25日 (圖:Reuters/TPG)

美國司法部 (DOJ) 周五 (24 日) 宣布，已終止對聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的刑事調查，此舉為參議院推進總統川普提名華許 (Kevin Warsh) 接任 Fed 主席掃除一大障礙。先前共和黨籍參議員提里斯 (Thom Tillis) 曾以該調查為由，實質阻擋參院進行確認投票。閱讀全文

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鮑爾沒事了 華許要來了？華爾街開始押注 Fed 降息

美國司法部 (DOJ) 宣布終止對聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的刑事調查後，市場關注迅速轉向接任人選華許 (Kevin Warsh) 及其政策立場。該決定被視為掃除華許確認程序的重要障礙，市場不確定性明顯下降，美元與公債殖利率同步走低，反映投資人重新調整對未來利率路徑的預期。閱讀全文

英特爾財報點火 輝達創新高 市值重返 5 兆美元大關

晶片股全面上漲，帶動 AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 週五 (24 日) 股價創下近六個月來首次收盤新高，市值重返 5 兆美元大關，此波行情主要受到英特爾 (INTC-US) 財報優於預期帶動，進一步點燃投資人對半導體產業的樂觀情緒。閱讀全文



Google 不手軟！擬砸 400 億美元投資 Anthropic AI 競賽升溫