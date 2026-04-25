美股重點新聞摘要2026年4月25日
鉅亨網新聞中心
聯準會風暴轉向！美司法部撤銷鮑爾刑事調查 為華許接任鋪路
美國司法部 (DOJ) 周五 (24 日) 宣布，已終止對聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的刑事調查，此舉為參議院推進總統川普提名華許 (Kevin Warsh) 接任 Fed 主席掃除一大障礙。先前共和黨籍參議員提里斯 (Thom Tillis) 曾以該調查為由，實質阻擋參院進行確認投票。閱讀全文
鮑爾沒事了 華許要來了？華爾街開始押注 Fed 降息
美國司法部 (DOJ) 宣布終止對聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的刑事調查後，市場關注迅速轉向接任人選華許 (Kevin Warsh) 及其政策立場。該決定被視為掃除華許確認程序的重要障礙，市場不確定性明顯下降，美元與公債殖利率同步走低，反映投資人重新調整對未來利率路徑的預期。閱讀全文
英特爾財報點火 輝達創新高 市值重返 5 兆美元大關
晶片股全面上漲，帶動 AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 週五 (24 日) 股價創下近六個月來首次收盤新高，市值重返 5 兆美元大關，此波行情主要受到英特爾 (INTC-US) 財報優於預期帶動，進一步點燃投資人對半導體產業的樂觀情緒。閱讀全文
Google 不手軟！擬砸 400 億美元投資 Anthropic AI 競賽升溫
根據《彭博》報導，Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US) 周五 (24 日) 宣布，將先行投資 100 億美元於人工智慧 (AI) 新創 Anthropic，並視績效表現再追加最高 300 億美元，進一步深化雙方在 AI 競賽中的合作關係。Anthropic 表示，此次投資以公司估值約 3,500 億美元為基準，與今年 2 月一輪融資時水準相同，不含近期新增資金。閱讀全文
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