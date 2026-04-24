鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根士丹利(MS-US)EPS預估上修至11.93元，預估目標價為202.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對摩根士丹利(MS-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.75元上修至11.93元，其中最高估值12.42元，最低估值11.35元，預估目標價為202.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.42(12.42)
|14.28
|15.27
|16.48
|最低值
|11.35(11.11)
|12.04
|12.73
|14.28
|平均值
|11.88(11.82)
|12.79
|13.85
|15.38
|中位數
|11.93(11.75)
|12.77
|13.64
|15.38
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|832.62億
|843.12億
|913.64億
|979.32億
|最低值
|750.48億
|773.67億
|791.47億
|898.76億
|平均值
|776.97億
|815.59億
|859.90億
|939.04億
|中位數
|776.78億
|816.49億
|860.87億
|939.04億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.03
|6.15
|5.18
|7.95
|10.21
|營業收入
|614.09億
|659.90億
|966.50億
|1,073.97億
|1,197.17億
詳細資訊請看美股內頁：
摩根士丹利(MS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 特斯拉財報倒數！AI與Robotaxi成關鍵 華爾街警告「願景與執行落差擴大」
- SpaceX IPO前舉行為期三天閉門說明會！華爾街齊聚解密1.75兆美元估值
- 輝達收購PC大廠「不實際」！大摩：併購戴爾惠普恐重創毛利、應收購ODM
- AI是革命還是泡沫？大摩回顧歷史經驗示警：生產力紅利恐滯後10年以上
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇