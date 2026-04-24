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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根士丹利(MS-US)EPS預估上修至11.93元，預估目標價為202.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對摩根士丹利(MS-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.75元上修至11.93元，其中最高估值12.42元，最低估值11.35元，預估目標價為202.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.42(12.42)14.2815.2716.48
最低值11.35(11.11)12.0412.7314.28
平均值11.88(11.82)12.7913.8515.38
中位數11.93(11.75)12.7713.6415.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值832.62億843.12億913.64億979.32億
最低值750.48億773.67億791.47億898.76億
平均值776.97億815.59億859.90億939.04億
中位數776.78億816.49億860.87億939.04億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.036.155.187.9510.21
營業收入614.09億659.90億966.50億1,073.97億1,197.17億

詳細資訊請看美股內頁：
摩根士丹利(MS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMS

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