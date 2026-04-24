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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graco Inc.(GGG-US)EPS預估下修至3.12元，預估目標價為95.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Graco Inc.(GGG-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.19元下修至3.12元，其中最高估值3.2元，最低估值3.05元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.2(3.25)3.543.85
最低值3.05(3.12)3.253.5
平均值3.12(3.18)3.393.68
中位數3.12(3.19)3.353.7

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值23.82億25.18億26.82億
最低值23.29億24.11億25.23億
平均值23.62億24.66億25.95億
中位數23.67億24.67億25.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.522.662.942.823.08
營業收入19.88億21.44億21.96億21.13億22.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Graco Inc.(GGG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGGG

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