鉅亨速報 - Factset 最新調查：Graco Inc.(GGG-US)EPS預估下修至3.12元，預估目標價為95.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Graco Inc.(GGG-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.19元下修至3.12元，其中最高估值3.2元，最低估值3.05元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.2(3.25)
|3.54
|3.85
|最低值
|3.05(3.12)
|3.25
|3.5
|平均值
|3.12(3.18)
|3.39
|3.68
|中位數
|3.12(3.19)
|3.35
|3.7
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.82億
|25.18億
|26.82億
|最低值
|23.29億
|24.11億
|25.23億
|平均值
|23.62億
|24.66億
|25.95億
|中位數
|23.67億
|24.67億
|25.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.52
|2.66
|2.94
|2.82
|3.08
|營業收入
|19.88億
|21.44億
|21.96億
|21.13億
|22.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Graco Inc.(GGG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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