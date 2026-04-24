鉅亨網編譯許家華 2026-04-25 05:30

國際油價週五 (24 日) 在劇烈震盪中收盤分歧，但整體周線大幅走高，反映市場在中東供應風險與美伊重啟談判之間反覆權衡。

布蘭特 (Brent) 原油期貨收於每桶 105.33 美元，上漲 0.26 美元，漲幅約 0.3%。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨則收於每桶 94.40 美元，下跌 1.45 美元，跌幅 1.5%。

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但從整週表現來看，Brent 累計大漲約 16%，WTI 亦上升近 13%。

市場波動主要來自地緣政治消息頻繁變化。早盤油價一度上漲約 2%，因市場憂心中東局勢再度升溫，特別是在荷姆茲海峽 傳出伊朗突擊隊登船畫面後，該全球關鍵能源通道重啟進展停滯，引發供應中斷疑慮。數據顯示，過去 24 小時內僅有 5 艘船通過該海峽，其中包括一艘伊朗油品運輸船，遠低於戰前約占全球約五分之一石油運輸量的正常水準。

然而隨後油價漲幅收斂甚至轉跌。媒體報導指出，伊朗外交部長 Abbas Araghchi 預計抵達巴基斯坦伊斯蘭馬巴德，與美方討論重啟談判方案；緊接著消息稱，川普已派遣特使魏科夫 (Steve Witkoff) 與女婿庫許納 (Jared Kushner) 前往當地與伊朗官員直接會談，進一步壓抑油價漲勢。川普其後亦表示，伊朗正準備提出一項方案以滿足美方要求，但細節仍待觀察。

市場人士指出，投資人正為充滿不確定性的週末提前調整部位。能源經紀商分析認為，在局勢尚未明朗前，交易員傾向降低多頭持倉，待週末發展後再重新布局。

目前停火協議雖已延長，但局勢依然脆弱。川普本週表示，伊朗可能在兩週停火期間重新部署部分武力，但美軍有能力迅速摧毀相關威脅。同時，美方亦宣布無限期延長停火，以爭取更多談判時間。分析認為，在缺乏實質會談進展的情況下，停火可能演變為低強度持續衝突。

能源顧問指出，若美伊談判無法在 4 月底前取得突破，戰事再度升級，油價可能進一步刷新年度高點，尤其布蘭特原油與柴油等對供應敏感的市場，漲幅可能更為明顯。