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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.01%，報306.95美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間24日22:48股價上漲14.64美元，報306.95美元，漲幅5.01%，成交量212,911（股），盤中最高價306.95美元、最低價297.74美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+9.42%
  • 近 1 月：+39.33%
  • 近 3 月：+37.96%
  • 近 6 月：+121.56%
  • 今年以來：+85.17%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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Onto Innovation Inc.308.965+5.70%

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