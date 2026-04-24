盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.01%，報306.95美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間24日22:48股價上漲14.64美元，報306.95美元，漲幅5.01%，成交量212,911（股），盤中最高價306.95美元、最低價297.74美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.42%
- 近 1 月：+39.33%
- 近 3 月：+37.96%
- 近 6 月：+121.56%
- 今年以來：+85.17%
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