盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.04%，報71.03美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間25日02:10股價上漲3.41美元，報71.03美元，漲幅5.04%，成交量2,984,985（股），盤中最高價71.03美元、最低價68.32美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.62%
- 近 1 月：-9.13%
- 近 3 月：-48.68%
- 近 6 月：-59.02%
- 今年以來：-58.3%
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