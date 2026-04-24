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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.04%，報71.03美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間25日02:10股價上漲3.41美元，報71.03美元，漲幅5.04%，成交量2,984,985（股），盤中最高價71.03美元、最低價68.32美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.62%
  • 近 1 月：-9.13%
  • 近 3 月：-48.68%
  • 近 6 月：-59.02%
  • 今年以來：-58.3%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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