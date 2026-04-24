鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-24 17:27

日月光投控今日與旗下日月光、矽品、環電共同舉辦典禮，合計有百餘家供應商參與，包括封裝測試設備、原物料、零件、加工等領域，本次典禮以「協同創新 (INNOVATION OF SYNERGY)」為主核心，透過創新技術的使用與交流，驅動半導體合作夥伴持續強化競爭力，打造更具競爭力、更有韌性的供應鏈體系。

‌



日月光投控營運長吳田玉表示，AI 與高效能運算需求快速攀升，全球半導體產值有望於 2026 年突破 1 兆美元。隨著技術演進與系統複雜度持續提升，硬體相關技術已由支撐角色轉為影響整體發展的關鍵瓶頸。未來應用場景將由雲端資料中心延伸至邊緣裝置，其中無人機與機器人等新興應用有望帶動新一波成長動能。

吳田玉看好，台灣擁有完整產業供應鏈，應加速推動跨國合作、強化供應鏈韌性，並及早布局關鍵技術與系統最佳化，以持續在全球競局中維持領先地位。

日月光投控深信，主動協助供應商厚植實力，是攜手邁向永續未來的關鍵。為落實綠色低碳供應鏈，自 2022 年起日月光持續挹注輔導資源，已成功協助 37 家供應商建構「ISO 14064 溫室氣體」與「ISO 14067 產品碳足跡」盤查能力，並順利取得第三方查證。為肯定供應鏈夥伴的投入，特別在典禮中頒發感謝狀，期盼能激勵更多供應商將碳管理內化為企業營運核心。

同時，日月光投控於 2025 年持續舉辦第三屆「供應商永續獎」，聚焦「低碳使命」與「循環再生」兩大永續主軸，鼓勵供應夥伴提出創新合作計畫。提案經獨立第三方嚴謹審查後，最終評選出 3 家卓越獲獎企業，由「日月光環保永續基金會」提供專案贊助經費用於執行計畫。

日月光投控行政長暨永續長汪渡村表示，集團期盼透過這項供應鏈合作計畫，引導並扶植更多供應商展現更積極的永續作為，進而擴大產業鏈的正向影響力，共創綠色雙贏。

資誠永續董事長李宜樺在典禮中提到，現在企業經營環境的不確定性已成常態。科技顛覆、地緣政治、氣候變遷及法規與資源限制交織而成的結構性變化，再再考驗企業的應變能力，唯有與供應鏈夥伴在各個永續議題上一起努力，建構穩定且可創新開發、掌握科技及永續新商機的長期合作關係，才能提升整體韌性，在動盪中共同開創未來，進而提升企業長期價值。

日月光投控採購長唐瑞文表示，半導體供應鏈正邁入新階段，產業逐漸走向集中化，技術標準在大型領導廠商的帶動下不斷提升。我們看到供需波動幅度加大、交期拉長，以及技術演進速度顯著加快；這些變化，來自供應鏈在資本、產能、資源與優先順序上的持續重新配置，以因應強勁的市場需求與新技術的快速發展。這為半導體產業帶來龐大機會，但同時也伴隨新風險與挑戰。

展望未來，日月光相信具備規模、敏捷性以及高度協同合作能力的供應鏈，將能做好風險管理和成功掌握成長機會。作為產業領導者，日月光會持續與供應鏈夥伴緊密合作，簡化流程，提升供應鏈的可見度與透明度，並建立更堅實的互信關係。未來期許與供應商夥伴一同在這充滿機會的市場中佔據最佳位置，共榮共好！

2025 年日月光供應商得獎名單如下 (依英文字母順序):

最佳供應商獎

愛德萬測試股份有限公司 (Advantest Taiwan Inc.)

艾美柯技術株式會社 (AI MECHATEC Ltd.)

萬潤科技股份有限公司 (Allring Tech Co., Ltd.)

HD MicroSystems L.L.C.

鴻勁精密股份有限公司 (HON. PRECISION, INC.)

樺塑企業股份有限公司 (Hwa Shu Enterprise Co., Ltd.)

健策精密工業股份有限公司 (JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.)

京瓷亞太有限公司 (Kyocera Asia Pacific Pte. Ltd. Taipei Branch)

科林研發股份有限公司 (Lam Research Corporation)

琳得科先進科技股份有限公司 (Lintec Advanced Technologies (Taiwan), INC.)

明尼蘇達礦業製造公司 (Minnesota Mining and Manufacturing Co.)

三菱瓦斯化學株式會社 (Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.)

三井化學股份有限公司 (Mitsui Chemicals ICT Materia, Inc.)

韓商銘凱電子股份有限公司 (MK ELECTRON CO., LTD.)

村田製作所 (Murata Manufacturing Co., Ltd.)

納美仕電子材料股份有限公司 (Namics Corporation)

日鐵微金屬株式會社 (Nippon Micrometal Corp.)

啟諾迪電子公司 (Qnity Electronics, Inc.)

智訓股份有限公司 (W & D Technology Corporation)

供應商永續獎