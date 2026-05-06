台股

牧德盟友鏵友益Q1營運偏弱 單季虧損3043萬元每股淨損0.65元

鉅亨網記者張欽發 台北

牧德 (3563-TW) 合作的盟友鏵友益 (6877-TW) 在營運領域正積極進行轉型，但在今年首季營運偏弱，今 (6) 日公布最新獲利資訊，2026 年第一季稅後虧損 3043 萬元，每股純損 0.65 元。

cover image of news article
鏵友益董事長杜泰源。(鉅亨網記者張欽發攝)

鏵友益 2026 年首季營收 3892 萬元，毛利率 47.74%，季減 2.22 個百分點，年增 18.48 個百分點，本業虧損，2026 年第一季稅後虧損 3043 萬元，每股純損 0.65 元。這是鏵友益上櫃掛牌以第二度單季虧損。


鏵友益並指向半導體設備視覺檢查業務領域，預估此一改變可望對鏵友益的營收及獲利達成改善的效果，但法人預估在今年下半年才會有改善財務的契機。 

鏵友益 2025 年全年營收爲 4.8 億元，與 2024 年相當，毛利率 45.41%，年減 2.4 個百分點，稅後純益 2747 萬元，年減 41.95%，每股純益 0.59 元。

鏵友益主要生產智能自動化設備、AOI 檢測設備及 OEM 設備，公司在積極進行轉型中，將由過去的載板自動化業務主軸進一步向半導體微觀 / 鉅觀檢查機市場大力 延伸，也將改變過去以代工自動設備利潤走弱的趨勢。鏵友益的此一改變可望對營收及獲利達成逐步改善的效果。


文章標籤

牧德鏵友益營收虧損

相關行情

台股首頁我要存股
牧德835-3.91%
鏵友益174.5-1.41%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
牧德

66.67%

勝率

#均線指標下殺

中強短弱
牧德

66.67%

勝率

#帶量跌破均線糾結

中強短弱
牧德

66.67%

勝率

#動能指標下跌股

中強短弱
牧德

66.67%

勝率

#營收獲利增加

偏強
鏵友益

80%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty