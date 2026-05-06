牧德盟友鏵友益Q1營運偏弱 單季虧損3043萬元每股淨損0.65元
鉅亨網記者張欽發 台北
牧德 (3563-TW) 合作的盟友鏵友益 (6877-TW) 在營運領域正積極進行轉型，但在今年首季營運偏弱，今 (6) 日公布最新獲利資訊，2026 年第一季稅後虧損 3043 萬元，每股純損 0.65 元。
鏵友益 2026 年首季營收 3892 萬元，毛利率 47.74%，季減 2.22 個百分點，年增 18.48 個百分點，本業虧損，2026 年第一季稅後虧損 3043 萬元，每股純損 0.65 元。這是鏵友益上櫃掛牌以第二度單季虧損。
鏵友益並指向半導體設備視覺檢查業務領域，預估此一改變可望對鏵友益的營收及獲利達成改善的效果，但法人預估在今年下半年才會有改善財務的契機。
鏵友益 2025 年全年營收爲 4.8 億元，與 2024 年相當，毛利率 45.41%，年減 2.4 個百分點，稅後純益 2747 萬元，年減 41.95%，每股純益 0.59 元。
鏵友益主要生產智能自動化設備、AOI 檢測設備及 OEM 設備，公司在積極進行轉型中，將由過去的載板自動化業務主軸進一步向半導體微觀 / 鉅觀檢查機市場大力 延伸，也將改變過去以代工自動設備利潤走弱的趨勢。鏵友益的此一改變可望對營收及獲利達成逐步改善的效果。
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