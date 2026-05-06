牧德盟友鏵友益Q1營運偏弱 單季虧損3043萬元每股淨損0.65元

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鏵友益並指向半導體設備視覺檢查業務領域，預估此一改變可望對鏵友益的營收及獲利達成改善的效果，但法人預估在今年下半年才會有改善財務的契機。

鏵友益主要生產智能自動化設備、AOI 檢測設備及 OEM 設備，公司在積極進行轉型中，將由過去的載板自動化業務主軸進一步向半導體微觀 / 鉅觀檢查機市場大力 延伸，也將改變過去以代工自動設備利潤走弱的趨勢。鏵友益的此一改變可望對營收及獲利達成逐步改善的效果。