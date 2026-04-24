台灣Q1平板銷量暴增近 9成 iPad 11 A16穩居全台最受歡迎機型

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-24 17:15

根據全台最大通訊連鎖門市─傑昇通信最新的門市銷售資料整理，2026 年 Q1 平板銷售表現較去年同期暴增 88%，驚人的成長動能主要源於品牌端對產品線的重整。綜觀本季平板銷量榜，依然由蘋果的 iPad 11 A16 WiFi（128GB）穩坐龍頭。

台灣2026 Q1平板銷量暴增近 9成iPad 11 A16穩居全台最受歡迎機型。（圖：傑昇通信提供）

緊隨其後的則是三星 Galaxy Tab A11+ WiFi（6GB/128GB），仍穩居全台最受歡迎的安卓平板之列，而在旗艦市場中，搭載 M3 晶片的 iPad Air 11 則是高效使用者的不二之選。

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傑昇通信公布 2026 年第一季全台門市平板銷售排行，雖然蘋果在熱銷榜單中僅佔四席，席次較往年下滑，但冠軍機型 iPad 11 A16 WiFi（128GB）卻有相當高的市場黏著度。

傑昇通信認為，在通膨壓力且安卓平板受限記憶體成本普遍調漲價格的背景下，蘋果藉由穩定的供應鏈管理，讓 iPad 11 在視覺上產生變親民的錯覺，對預算有限的學生族或是一般用戶來說，不到萬元的設備提供至少四至五年的系統更新保障，這種長期持有成本優勢，才是 iPad 11 屹立不搖的關鍵。

安卓陣營的市場博弈在本季進入白熱化。三星 Galaxy Tab A11 + 的 128GB、256GB 容量，加上 5,690 元起的通路價格，切中小資族及家長選購兒童教育平板的剛需，成為 Q1 最夯安卓平板。

排名第五的 OPPO Pad SE（4GB/128GB）將價格壓低至 5,290 元，則是排行榜中最便宜的入門級平板；第六名的紅米 Pad 2 Pro WiFi（6GB/128GB）採取越級打怪，試圖以接近旗艦機的規格挑戰中階市場的價格，迅速竄升熱銷排行，成為市場不容忽視的攪局者。

面對記憶體成本佔比過高導致利潤萎縮的困境，安卓中低階品牌正面臨著前所未有的定價策略挑戰。

傑昇通信分析，低價策略反映安卓品牌在競爭下的無奈與堅持，品牌必須透過極低的硬體門檻來維持市場份額，並期望後續能透過雲端服務或配件銷售來補回利潤；因為安卓品牌的獲利模式高度依賴規模經濟與低廉的零組件成本，一旦核心零組件成本失控，過去所謂的性價比優勢可能會逐漸消失，甚至導致產品供給不穩定。

不過，當消費者發現中階產品不再超值，反而會購買壽命更長、效能更強的旗艦機型，像是蘋果 iPad Air 11 M3 及三星 Galaxy Tab S10 FE，而推升旗艦平板的銷量。