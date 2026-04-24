台灣Q1平板銷量暴增近 9成 iPad 11 A16穩居全台最受歡迎機型
鉅亨網記者吳承諦 台北
根據全台最大通訊連鎖門市─傑昇通信最新的門市銷售資料整理，2026 年 Q1 平板銷售表現較去年同期暴增 88%，驚人的成長動能主要源於品牌端對產品線的重整。綜觀本季平板銷量榜，依然由蘋果的 iPad 11 A16 WiFi（128GB）穩坐龍頭。
緊隨其後的則是三星 Galaxy Tab A11+ WiFi（6GB/128GB），仍穩居全台最受歡迎的安卓平板之列，而在旗艦市場中，搭載 M3 晶片的 iPad Air 11 則是高效使用者的不二之選。
傑昇通信公布 2026 年第一季全台門市平板銷售排行，雖然蘋果在熱銷榜單中僅佔四席，席次較往年下滑，但冠軍機型 iPad 11 A16 WiFi（128GB）卻有相當高的市場黏著度。
傑昇通信認為，在通膨壓力且安卓平板受限記憶體成本普遍調漲價格的背景下，蘋果藉由穩定的供應鏈管理，讓 iPad 11 在視覺上產生變親民的錯覺，對預算有限的學生族或是一般用戶來說，不到萬元的設備提供至少四至五年的系統更新保障，這種長期持有成本優勢，才是 iPad 11 屹立不搖的關鍵。
安卓陣營的市場博弈在本季進入白熱化。三星 Galaxy Tab A11 + 的 128GB、256GB 容量，加上 5,690 元起的通路價格，切中小資族及家長選購兒童教育平板的剛需，成為 Q1 最夯安卓平板。
排名第五的 OPPO Pad SE（4GB/128GB）將價格壓低至 5,290 元，則是排行榜中最便宜的入門級平板；第六名的紅米 Pad 2 Pro WiFi（6GB/128GB）採取越級打怪，試圖以接近旗艦機的規格挑戰中階市場的價格，迅速竄升熱銷排行，成為市場不容忽視的攪局者。
面對記憶體成本佔比過高導致利潤萎縮的困境，安卓中低階品牌正面臨著前所未有的定價策略挑戰。
傑昇通信分析，低價策略反映安卓品牌在競爭下的無奈與堅持，品牌必須透過極低的硬體門檻來維持市場份額，並期望後續能透過雲端服務或配件銷售來補回利潤；因為安卓品牌的獲利模式高度依賴規模經濟與低廉的零組件成本，一旦核心零組件成本失控，過去所謂的性價比優勢可能會逐漸消失，甚至導致產品供給不穩定。
不過，當消費者發現中階產品不再超值，反而會購買壽命更長、效能更強的旗艦機型，像是蘋果 iPad Air 11 M3 及三星 Galaxy Tab S10 FE，而推升旗艦平板的銷量。
平板市場已從過去的性價比之爭，發展成如何在全球零組件成本上揚與在地消費者荷包縮水的夾縫中求取平衡，傑昇通信建議，消費者若有購機需求，應在價格波動傳導至零售通路前果斷出手，以免陷入未來加價購買舊規格的窘境。
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