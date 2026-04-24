鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-24 14:50

高盛分析師表示，原油產量恢復到戰前水準可能只需要幾個月，然而，這項樂觀預測仍伴隨著對地緣政治僵局與物流瓶頸的嚴峻警告，一旦油井長時間關閉，要重啟就更加困難。

目前中東地區的石油產量遭受重創。高盛估計，截至本月，中東地區每日損失約 1,450 萬桶原油產量，這相當於該地區戰前總產量的 57%。

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產量削減最嚴重的國家包括：

沙烏地阿拉伯：每日減少 400 萬桶。

伊拉克：每日減少 300 萬桶。

阿拉伯聯合大公國 (UAE)：每日減少 270 萬桶。

伊朗：每日減少 250 萬桶。

此外，科威特與卡達也分別面臨每日超過 100 萬桶的產量缺口。

高盛指出，產量能快速復甦的主要原因在於，目前大部分的產能損失源於預防性的油井停產剩餘產能，將是戰後快速增產的核心動力。

然而，復甦路徑並非毫無阻礙。報告警告，油井關閉的時間愈長，重啟就愈困難，長期停產可能導致儲層流速下降，且需要更複雜的維護工作。

此外，目前的儲存容量已減少約一半 (約 1.3 億桶)，加上管道與材料 (如鋼管) 的短缺，以及勞動力流失，都可能形成運輸與生產的瓶頸。

國際能源署 (IEA) 表示，這場伊朗戰爭已造成「史上最大的能源安全威脅」，荷姆茲海峽作為可靠能源路線的地位已嚴重受損。儘管美伊雙方的停火協議在本週獲得延長，但談判目前仍處於僵局，且荷姆茲海峽依舊維持關閉狀態，使得出口重啟的日期顯得遙不可及。

目前市場分析師對復甦速度持不同意見：約有 70% 的預測者認為，損失的產量可在戰事結束後的 3 個月內恢復；但亦有近九成的意見認為，要恢復大部分產量可能需要長達 6 個月的時間。