鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-24 13:26

鴻海 (2317-TW) 攜手高雄醫學大學附設中和紀念醫院，打造先進的智慧內視鏡解決方案，「大腸鏡 AI Agent」採用輝達 (NVDA-US)NVIDIA IGX Thor 工業級平台，由鴻海整合關鍵技術，並結合產業夥伴聰泰共同建構完整系統架構，未來將正式導入高醫體系。

「大腸鏡 AI Agent」系統具備三項核心突破，首先是即時精準診斷，可於毫秒等級完成病灶偵測與即時病理分類；其次為品質標準化，同步監測腸道清潔度與退鏡速度，確保每一次檢查皆符合高品質臨床標準；最後是 3D 術中導航，可即時標註息肉位置與大小，有效解決臨床定位痛點。

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雙方將針對 AI Agent（AI 代理人） 輔助診斷與報告自動生成功能展開深度研發，系統透過 NVIDIA Nemotron 模型自動生成檢查報告，並結合 AI Chatbot 優化臨床工作流程，協助醫師快速整合資訊、精準判讀，降低醫師行政負擔，更讓臨床專注回歸病人照護與醫療決策本質。

高醫院長王照元表示，高醫為大學附設醫院以及醫學中心，不僅擁有優質的醫療數據，更透過自建 AI 算力中心掌握了 AI 研發的主動權；為確保 AI 模型能以最高效能服務臨床，高醫已前瞻性完成自主算力佈建，高醫 AI 算力中心配置 NVIDIA HGX B200、HGX B300 等頂尖 GPU 伺服器。