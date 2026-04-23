鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-24 02:02

根據全球房地產咨詢公司萊坊（Knight Frank）最新發布的報告，隨著財富創造速度加快，到 2031 年，全球億萬富翁人數預計將接近 4,000 人，較當前水準增長約 25%。

萊坊在周四（23 日）發布的報告中指出，目前全球共有 3,110 名億萬富翁，預計未來五年將增加約 25%，達到 3,915 人。

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萊坊研究部門主管 Liam Bailey 表示，億萬富翁和百萬富翁群體的財富增長，已經因科技行業利潤而顯著加速，尤其是人工智慧（AI）領域。

Bailey 說：「企業實現規模擴張的能力從未像現在這樣強大，進一步提升了在短時間內創造巨額財富的能力，而科技與 AI 的帶動更起到了加速作用。」

研究發現，沙烏地阿拉伯預估將成為億萬富翁人數增長最快的國家，到 2031 年人數將從今年的 23 人增加到 65 人以上。

波蘭的億萬富翁人數預計也將從 13 人增加到 29 人以上；瑞典預計激增 81%，從 32 人增加至 58 人。

上述報告還指出，北美佔全球財富總量的比重最大，佔 37%；其次是亞太，比重接近 31%；歐洲則佔略高於 25%。