search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SEI Investments Co.(SEIC-US)EPS預估上修至5.86元，預估目標價為113.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對SEI Investments Co.(SEIC-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.43元上修至5.86元，其中最高估值6.25元，最低估值5.5元，預估目標價為113.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.25(5.54)7.158.29.5
最低值5.5(5.35)6.157.199.5
平均值5.83(5.43)6.567.69.5
中位數5.86(5.43)6.547.49.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值26.08億28.55億31.02億31.33億
最低值25.03億26.89億29.31億31.33億
平均值25.54億27.52億29.97億31.33億
中位數25.61億27.37億29.58億31.33億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.813.463.464.415.63
營業收入19.17億19.89億19.22億21.27億23.00億

詳細資訊請看美股內頁：
SEI Investments Co.(SEIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSEIC

相關行情

台股首頁我要存股
SEI Investments Co.84.79+1.98%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty