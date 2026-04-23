鉅亨速報 - Factset 最新調查：SEI Investments Co.(SEIC-US)EPS預估上修至5.86元，預估目標價為113.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對SEI Investments Co.(SEIC-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.43元上修至5.86元，其中最高估值6.25元，最低估值5.5元，預估目標價為113.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.25(5.54)
|7.15
|8.2
|9.5
|最低值
|5.5(5.35)
|6.15
|7.19
|9.5
|平均值
|5.83(5.43)
|6.56
|7.6
|9.5
|中位數
|5.86(5.43)
|6.54
|7.4
|9.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|26.08億
|28.55億
|31.02億
|31.33億
|最低值
|25.03億
|26.89億
|29.31億
|31.33億
|平均值
|25.54億
|27.52億
|29.97億
|31.33億
|中位數
|25.61億
|27.37億
|29.58億
|31.33億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.81
|3.46
|3.46
|4.41
|5.63
|營業收入
|19.17億
|19.89億
|19.22億
|21.27億
|23.00億
詳細資訊請看美股內頁：
SEI Investments Co.(SEIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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