鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估上修至0.8元，預估目標價為40.25元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.75元上修至0.8元，其中最高估值0.95元，最低估值0.4元，預估目標價為40.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.95(0.95)
|0.83
|0.71
|最低值
|0.4(0.37)
|0.32
|0.41
|平均值
|0.77(0.72)
|0.54
|0.58
|中位數
|0.8(0.75)
|0.52
|0.61
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|17.37億
|18.03億
|18.39億
|19.31億
|最低值
|16.78億
|17.17億
|17.81億
|18.68億
|平均值
|17.13億
|17.66億
|18.18億
|18.99億
|中位數
|17.17億
|17.66億
|18.23億
|18.99億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.48
|0.26
|1.34
|0.26
|1.13
|營業收入
|12.91億
|15.17億
|16.28億
|16.72億
|17.12億
詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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