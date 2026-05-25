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鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至5.83元，預估目標價為190.00元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.73元上修至5.83元，其中最高估值6.84元，最低估值4.61元，預估目標價為190.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.84(6.84)6.817.315.31
最低值4.61(4.61)4.95.25.31
平均值5.73(5.6)5.45.975.31
中位數5.83(5.73)5.115.685.31

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值31.23億33.46億36.04億33.16億
最低值29.40億30.14億31.21億33.16億
平均值30.85億31.96億33.36億33.16億
中位數30.93億31.75億32.69億33.16億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.198.126.567.607.40
營業收入23.34億26.39億28.24億29.61億30.91億

詳細資訊請看美股內頁：
艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAVB

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