鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)EPS預估上修至5.83元，預估目標價為190.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.73元上修至5.83元，其中最高估值6.84元，最低估值4.61元，預估目標價為190.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.84(6.84)
|6.81
|7.31
|5.31
|最低值
|4.61(4.61)
|4.9
|5.2
|5.31
|平均值
|5.73(5.6)
|5.4
|5.97
|5.31
|中位數
|5.83(5.73)
|5.11
|5.68
|5.31
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|31.23億
|33.46億
|36.04億
|33.16億
|最低值
|29.40億
|30.14億
|31.21億
|33.16億
|平均值
|30.85億
|31.96億
|33.36億
|33.16億
|中位數
|30.93億
|31.75億
|32.69億
|33.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|7.19
|8.12
|6.56
|7.60
|7.40
|營業收入
|23.34億
|26.39億
|28.24億
|29.61億
|30.91億
詳細資訊請看美股內頁：
艾芙隆海灣社區公司(AVB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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