鉅亨速報 - Factset 最新調查：SEI Investments Co.(SEIC-US)EPS預估下修至5.45元，預估目標價為107.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對SEI Investments Co.(SEIC-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.59元下修至5.45元，其中最高估值5.73元，最低估值5.35元，預估目標價為107.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.73(5.75)
|6.36
|7.19
|8.25
|最低值
|5.35(5.35)
|6.05
|6.9
|8.25
|平均值
|5.48(5.56)
|6.22
|7.05
|8.25
|中位數
|5.45(5.59)
|6.23
|7.05
|8.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|29.06億
|30.83億
|33.00億
|35.35億
|最低值
|24.86億
|26.55億
|29.58億
|35.35億
|平均值
|25.93億
|27.91億
|30.94億
|35.35億
|中位數
|25.39億
|27.50億
|30.23億
|35.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.81
|3.46
|3.46
|4.41
|5.63
|營業收入
|19.17億
|19.89億
|19.22億
|21.27億
|23.00億
詳細資訊請看美股內頁：
SEI Investments Co.(SEIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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