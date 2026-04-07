search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SEI Investments Co.(SEIC-US)EPS預估下修至5.45元，預估目標價為107.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對SEI Investments Co.(SEIC-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.59元下修至5.45元，其中最高估值5.73元，最低估值5.35元，預估目標價為107.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.73(5.75)6.367.198.25
最低值5.35(5.35)6.056.98.25
平均值5.48(5.56)6.227.058.25
中位數5.45(5.59)6.237.058.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值29.06億30.83億33.00億35.35億
最低值24.86億26.55億29.58億35.35億
平均值25.93億27.91億30.94億35.35億
中位數25.39億27.50億30.23億35.35億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.813.463.464.415.63
營業收入19.17億19.89億19.22億21.27億23.00億

詳細資訊請看美股內頁：
SEI Investments Co.(SEIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSEIC

相關行情

台股首頁我要存股
SEI Investments Co.75.97-1.35%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty