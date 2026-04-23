search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ally Financial Inc(ALLY-US)EPS預估上修至5.35元，預估目標價為54.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Ally Financial Inc(ALLY-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.25元上修至5.35元，其中最高估值5.75元，最低估值5元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.75(5.75)7.298.71
最低值5(4.85)6.26.6
平均值5.33(5.29)6.477.26
中位數5.35(5.25)6.447.07

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值90.81億98.88億107.61億
最低值88.14億92.88億95.83億
平均值89.82億95.89億99.99億
中位數90.07億95.52億98.56億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.225.032.981.802.37
營業收入107.29億122.92億158.48億163.51億151.27億

詳細資訊請看美股內頁：
Ally Financial Inc(ALLY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSALLY

相關行情

台股首頁我要存股
Ally Financial Inc45.72+0.04%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty