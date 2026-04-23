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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為68.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對公平住屋(EQR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.37元下修至1.32元，其中最高估值1.48元，最低估值1.07元，預估目標價為68.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.48(1.48)1.651.771.71
最低值1.07(1.07)1.151.541.71
平均值1.32(1.34)1.481.671.71
中位數1.32(1.37)1.51.691.71

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值32.92億33.76億34.62億34.32億
最低值31.06億32.27億33.52億34.09億
平均值31.80億32.82億33.90億34.20億
中位數31.74億32.74億33.70億34.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.542.052.202.722.94
營業收入24.33億27.09億28.36億29.47億30.64億

詳細資訊請看美股內頁：
公平住屋(EQR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEQR

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