73萬股東注意！台新新光金擬配現金1元+股票0.1元 現金殖利率4.2%

台新新光金控 (2887-TW) 今 (23) 日召開董事會，正式決議 2025 年度的盈餘分配案，這也是新新正式合併後的首次股利發放，備受市場期待，台新新光金本次擬配發普通股每股 1 元現金股利及 0.1 元股票股利，總股利合計為 1.1 元，股利配發率為 57.59%，若以今天收盤價 23.7 元計算，現金殖利率仍有 4.22% 水準，展現合併後的獲利實力與穩健經營方針。