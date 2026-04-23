search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

73萬股東注意！台新新光金擬配現金1元+股票0.1元 現金殖利率4.2%

鉅亨網記者陳于晴 台北

台新新光金控 (2887-TW) 今 (23) 日召開董事會，正式決議 2025 年度的盈餘分配案，這也是新新正式合併後的首次股利發放，備受市場期待，台新新光金本次擬配發普通股每股 1 元現金股利及 0.1 元股票股利，總股利合計為 1.1 元，股利配發率為 57.59%，若以今天收盤價 23.7 元計算，現金殖利率仍有 4.22% 水準，展現合併後的獲利實力與穩健經營方針。

cover image of news article
73萬股東注意！台新新光金擬配現金1元+股票0.1元 現金殖利率4.2%。(鉅亨網資料照)

台新新光金控 2025 年稅後純益為 374 億元，年成長 86%，創下歷史新高，每股稅後純益 (EPS)1.91 元，稅後股東權益報酬率 11.52%，每股淨值為 17 元。


台新新光金目前擁有約 73 萬名股東，董事會今天通過，擬配現金股利 1 元，預計發放 248.66 億元，股票股利 0.1 元，股東配股總股數為 248,662,767 股，優於去年水準。

根據公告內容，本次股利分配全數由 2025 年度盈餘撥付，並未動用資本公積或法定盈餘公積，顯示公司獲利體質健全。本案後續將送交股東常會承認，確切的配息基準日及發放日將待股東會通過後另行公告。


文章標籤

台新新光金控股利政策現金股利

相關行情

台股首頁我要存股
台新新光金23.7-1.04%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

中強短弱
台新光

57.69%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty