鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-22 18:49

台新證券與元富證券自今年 4 月 6 日正式完成合併後，陸續發生多起系統異常情形，臺灣證券交易所今 (22) 日表示，已於第一時間要求台新證券儘速改善，並派員進行實地查核，以確保市場交易正常運作及投資人權益。證交所先依規對台新證處以過怠金及違約金，合計新台幣 131 萬元；涉及資通安全與內控規範等缺失，後續另案處置。

台新證併元富系統三度異常！證交所開罰131萬元 後續恐還有裁處。(圖/台新證券)

台新證券合併元富證券後，先是在 4 月 7 日預借款項圈存及帳務中台系統異常，4 月 14 日前端 APP 發生委託與成交回報異常，進而導致錯帳問題，另於 4 月 20 日「PhoneEZ」APP 亦因系統記憶體不足，影響投資人操作。

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證交所指出，台新證券因系統異常，亦導致相關申報作業發生延遲情形，包括錯帳申報延誤、更改交易類別作業逾時、定期定額成交分配明細未依期限完成申報，以及信用交易結算資料未依規定期限上傳等。上述行為已違反相關作業規定，證交所已先依規定對台新證券處以過怠金及違約金，合計 131 萬元。

另經證交所實地查核及檢視相關內部作業，發現台新證券尚涉及違反「建立證券商資通安全檢查機制」及「內部控制制度標準規範」等缺失，證交所後續將另案處置。另外，主管機關將依證交所就台新證券之查核結果，依「證券交易法」相關規定裁處。