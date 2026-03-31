鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-31 17:06

台新新光金控 (2887-TW) 今 (31) 日舉行 2025 年第四季法說會，這也是「新新併」後第一個完整的年度成績單。針對投資人高度關注的股利政策，總經理林維俊會中重申四大原則，首先是以獲利為基礎，強調「去年的獲利比前年好，給董事會的建議一定會比去年更好」；其次維持現金股利為主，目前正在討論是否需要搭配股票股利；第三，希望每一年度配發率維持穩定性、長期可執行；第四，相較同業具有競爭力。

台新新光金控今天下午舉行 2025 年第四季法人說明會，由總經理林維俊、財務長陳慧芸、投資長詹景翔、台新銀行總經理林淑真、新光人壽總經理黃敏義與發言人林宜靜、元富證券董事長陳俊宏共同主持。

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台新新光金控全年稅後純益為新台幣 374 億元，較去年成長 86%，創下歷史新高，每股稅後純益 (EPS)1.91 元，稅後股東權益報酬率 11.52%，每股淨值為 17 元，整體營運表現穩健，合併後整體綜效逐步展現。

由於台新金去年已經併下新光金，外界關注股利政策是否有所調整，對此，林維俊表示，股利發放一定會以獲利為基礎，並且要考慮穩定性、可長期執行。

林維俊透露，「去年的獲利比前年好這麼多，我對董事會建議的股利，一定會比去年好！」 目前規劃以現金股利為主，配發率會追求穩健，讓大家可以預期、不會暴衝暴跌。

至於是否可期待人壽端上繳股利給金控？林維俊表示，目前金管會還在研究壽險公司在接軌新制後，到底要達到什麼樣的標準 (例如資本適足率等指標) 才允許上繳，目前還沒有做最後的決定，但從這幾年的經營狀況來看，獲利應該是滿穩定的。

台新新光金控持續推進子公司合併作業，除投信與人壽已順利完成外，二家證券子公司也將於 4 月 6 日進行合併，銀行子公司的整併亦是按規畫進度持續進行。隨著子公司陸續完成合併，在集團資源整合與挹注下，可望進一步提升市場競爭力與整體經營成效。