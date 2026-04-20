鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-20 19:01

台新證券與元富證券 4/6 正式合併後，屢屢出現系統異常，尤其是 4 月 14 日爆出大規模錯帳，台新證今 (20) 日公布最新統計，整體申報錯帳筆數高達 9321 筆、總金額 20.11 億元，實際產生約 4300 萬元的錯帳損失，公司承諾全額承擔。不過，今天盤中又傳出系統壅塞、無法下單的狀況，引發投資人抱怨連連，台新證再度致歉，並強調系統穩定度的強化為首要工作。

針對 4 月 14 日發生的委託與成交回報系統異常，台新證券給出最新統計，整體申報錯帳筆數高達 9321 筆，合計申報錯帳金額約 2011 億元。台新證強調，目前均已依規定辦理反向沖銷，實際產生約 4300 萬元 的錯帳損失，將由公司全額承擔。台新證重申，此次事件「未對客戶資產造成減損影響」。

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然而，台新證券系統半個月內第三度出包，自今天開盤起，不少網友在 PTT、Dcard 及 Threads 等各大投資群組抱怨，「台新證到底要壞幾次？」、 「看得到買不到，錯過賣點誰賠我？」、 「合併後系統反而變弱」，許多用戶反應下單 App 轉圈圈、委託單掛不上去或是回報延遲。

對此，台新證回應，20 日中午約 11 時 50 分，「PhoneEZ 行動下單 App」出現異常，其他下單 App 如 Woojii、行動達人等則是正常運作。對於「PhoneEZ 行動下單 App」出現異常，台新證券於第一時間即啟動因應排除，並建議客戶可改用 Woojii 或行動達人 App，以確保交易進行。

台新證券對於系統又出現異常造成客戶不便深表歉意，並將系統穩定度的強化列為首要工作，以維護客戶權益。

市場專家指出，證券商合併最困難的點往往不是業務整合，而是資訊系統 (IT) 的無縫對接，台新證與元富證規模皆不小，兩套不同的後台架構在併購初期難免有磨合期，但頻繁的當機與鉅額錯帳，不僅損及商譽，更考驗主管機關對其資訊安全與風險控管的監理態度。