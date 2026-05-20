外資賣超466億元 狠砍第一金13萬張 賣超晶圓雙雄共逾6.5萬張
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (20) 日 520 行情落空，下跌 154.74 點或 0.39%，收 40020.82 點；外資再賣 466.4 億元，連 4 賣共 1655 億元。外資調節晶圓雙雄，賣超台積電 1.1 萬張、連 4 賣共逾 4.1 萬張，也賣超聯電 5.51 萬張；金控股中，大砍第一金 13.69 萬張，大舉買超中信金 5.05 萬張 和台新新光金 3.63 萬張。
除了晶圓雙雄外，外資今日賣超的電子指標還有友達 1.68 萬張、鴻海 1.27 萬張、敬鵬 1.06 萬張、仁寶 9,079 張、國巨 * 8,096 張、京元電子 7,931 張，以及太陽能相關的聯合再生 8,788 張、元晶 8,177 張，傳產股則有寶成 1.36 萬張、台玻 1.18 萬張、台泥 1.09 萬張。
金融股方面，外資今日大砍第一金 13.69 萬張居賣超榜首，另有玉山金 1.42 萬張、永豐金 9,888 張、合庫金 8,729 張、富邦金 8,338 張等； ETF 則調節主動統一升級 50(00403A)5.66 萬張、主動統一台股增長 (00981A)1.58 萬張、元大台灣 50(0050)1.51 萬張。
外資買超來看，中信金 5.05 萬張、台新新光金 3.63 萬張分居前二名，另有凱基金 1.04 萬張，以及多檔傳產指標如長榮 2.55 萬張、大成鋼 2.12 萬張、遠東新 4,997 張；電子則有記憶體的旺宏 1.3 萬張、華邦電 1.27 萬張，以及群創 1.29 萬張、威盛 8,967 張、金寶 7,270 張。
外資買超 ETF 則有主動群益台灣強棒 (00982A)1.11 萬張、主動統一全球創新 (00988A)1.03 萬張、主動元大 AI 新經濟 (00990A)9,804 張、元大納斯達克精選 (009820)9,468 張、主動復華未來 50(00991A)8,973 張、元大台灣價值高息 (00940)7,313 張、新光美國電力基建 (009805)7,161 張、元大高股息 (0056)6,960 張。
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