鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-23 17:13

台睿 (6850-TW) 董事長林羣今 (23) 日表示，旗下研發中的抗癌新藥 CVM-1118 已完成中國試驗啟動會議，開始收治肝癌病患。此次臨床試驗結合免疫治療「信迪利」抗體藥物進行合併用藥，整體試驗有望於 1 年內完成收案。

總經理簡督憲指出，此次臨床試驗預計納入 40 位肝癌病患，並結合免疫治療「信迪利」抗體藥物進行合併用藥，也就是免疫合併治療策略。另外，此次試驗由中國復旦大學附屬中山醫院執行，臨床團隊評估，有機會 1 年內完成收案。

‌



林羣表示，信迪利免疫製劑為中國信達生物製藥公司，與禮來共同開發的 PD-1 抗體藥物，目前已在中國上市，用於合併化療非小細胞癌及合併抗血管新生藥物併用治療肝癌。

林羣進一步指出，由於信達無償提供信迪利抗體藥物，讓台睿使用進行聯合治療，使得此次臨床試驗預算大幅降低，大約可省下 9 成的預算，且若未來 CVM-1118 順利上市，也同步拓展信迪利的適應症，形成雙贏。

另外，台睿同步推進 CVM-118 在神經內分泌瘤適應症的國際布局，已完成與美國 FDA 的諮詢會議，並就下一階段臨床設計取得明確共識。