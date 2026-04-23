鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-23 15:07

看準網購族湊免運的痛點， momo 富邦媒 (8454-TW) 今 (23) 日宣布超商取貨免運門檻下調至 290 元，即日起全站商品全面適用，在統一超 (2912-TW)7-ELEVEN、全家(5903-TW) 的全家便利商店、OK 便利商店、萊爾富、myfone 門市和 i 郵箱均適用，全台提供超過萬個取貨點。

momo超商取貨免運門檻降為290元。(圖：富邦媒提供)

momo 觀察到，不少網購族結帳時只差些許金額可湊免運，最後乾脆再多買一樣，或是等活動日、找免運券最終造成放棄下單，因此，此次將門檻下修至 290 元，以回應日常補貨需求，讓每一筆消費回歸真實。

‌



momo 統計，免運服務先於 mo 店 + 試行，上線後免運店家訂單數成長近 10%，超取訂單數上線後成長約 20%，顯示低門檻免運不僅帶動訂單，也直接改變取貨行為，因此，將此機制擴大至全站商品，涵蓋全站數百萬件商品，讓日常購物從「計畫性採購」延伸為「即時生活支援」。

富邦媒資深副總洪偉釗表示，購物場景已從囤貨型轉向即時補給型，290 元免運是 momo 回應這個節奏的一步，讓小額購物能更輕鬆完成。