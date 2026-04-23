鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-23 09:57

航油短缺衝擊全球航空業，正值夏季出行需求升溫之際，越來越多航空公司被迫削減航班，航油價格暴漲擠壓利潤空間，迫使航空業者作出艱難取捨。

歐美航空公司開始削減運能。（圖：Shutterstock）

道瓊旗下市場觀察機構 OPIS 的數據顯示，歐洲航油約 60% 從中東進口，燃油風險在歐洲尤為突出。大部分供應途經衝突持續擾亂的區域，包括荷姆茲海峽──全球能源供應的關鍵動脈。

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桑基研究公司總裁保羅・桑基說，全球最繁忙國際樞紐之一倫敦希思羅機場的航油庫存 極低，且快速下降。他警告，按當前消耗速度，機場可能 7 月就會耗盡燃油。

航油對供應衝擊尤為脆弱：每桶原油中，航油的比重低於汽油或柴油，煉油廠快速增產的靈活性有限。

燃油分析機構 GasBuddy 分析主管帕特里克・哈恩提到，伊朗戰爭已導致全球市場約 6.5 億至 8.5 億桶石油供應流失。因此，航油市場已從擔憂轉向大概率供應中斷，尤其在歐洲等嚴重依賴進口、煉油產能大幅下滑的地區。

據《第一財經》周四（23 日）報導，本月以來，美國聯合航空 (UAL-US) 、達美航空 (DAL-US) 兩大巨頭，以及加拿大航空、荷蘭皇家航空等航空公司已公布削減航班的決定，並計劃以精簡運力進入夏季出行旺季。德國漢莎航空周二宣布，截至 10 月將削減 2 萬個航班。

阿拉斯加航空 (ALK-US) 因油價上漲暫停全年業績展望，稱燃油 「仍是短期不確定性的最大來源」。該公司預計 4 月航油成本約為每加侖 4.75 美元，高於 1-3 月平均每加侖 2.98 美元。

美國聯合航空周二晚下調 2026 年業績預測，稱油價上漲是調整全年剩餘時間航班計畫的原因之一。美國聯合航空預估將原定增長計畫削減 5%，年末運力與上年持平或僅增長 2%。