鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-22 20:16

由經濟部國貿署主辦，外貿協會及螺絲工業同業公會攜手執行之 2026 年「台灣國際扣件展」於今 (22) 日起於高雄展覽館登場，此次展覽集結超過 300 家企業展出最新扣件產品與技術，外界關注也台灣螺絲產業前景，認為將面臨優勝劣敗、汰弱留強的考驗。

國際扣件展今起連3天高雄登場，為螺絲業注入活力助業者拓展國際商機。(圖:貿協提供)

貿協表示，本屆展覽以「永續扣件、精準實踐」為主軸，匯聚全球產業能量，展現我國扣件產業在高值化、低碳化與智慧化發展之成果。

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此屆也吸引來自 11 國、317 家國內外廠商參展，使用 950 個攤位，完整呈現扣件產業生態系，吸引全球專業買主齊聚高雄，尋找創新且具減碳效益之扣件解決方案，為產業創造實質商機，在全球淨零排放趨勢與綠色貿易規範日益嚴格之際，台灣扣件產業在數位與綠色雙軸轉型表現具國際競爭力。

「扣件機械區」則呈現製程升級成果，正曜企業展示高效能冷鍛設備，琛元企業展出精密倒角技術；另在機器設備、原材料及工具相關展區，金屬工業研究發展中心透過雲端與數據系統提供檢測分析服務，精湛光學則導入 AI 智慧檢測技術，提升品質控管效率，協助業者邁向零缺陷製造。

為提升台灣扣件產業國際能見度並促進跨域合作，主辦單位特別安排國際媒體導覽，邀請來自日、美、英、西班牙、波蘭、墨等國共 9 家拜訪指標企業，深入報導台灣扣件產業的優質製造實力與創新技術。展覽期間並辦理採購洽談會、論壇及各式交流活動，協助業者拓展國際商機。