弘憶股押寶AI算力租賃 營收貢獻估逐步拉升
鉅亨網記者魏志豪 台北
IC 通路商弘憶股 (3312-TW) 今 (22) 日舉辦法說會，公司表示，AI 租賃業務為中長期重要發展方向，看好隨著生成式 AI 邁向推理階段、算力需求全面爆發，公司正與策略夥伴 GMI Cloud 合作，透過建置 AI 工廠，逐步將 GPU 資產轉化為穩定收益來源，推動營運模式轉型，並預估 AI 租賃業務的營收占比將逐步拉升。
弘憶股表示，公司已採購輝達 (NVDA-US) H100 與 H200，並於台灣與美國建置 AI 算力中心，與策略夥伴 GMI Cloud 合作，發展 AI 算力租賃業務，透過將 GPU 設備出租，讓硬體資產轉為持續性收入來源，切入快速成長的算力市場。
弘憶股認為，AI 租賃業務大致分為三階段，包括採購 GPU 設備建置算力基礎、透過關係企業進行 AI 應用測試與開發，以及視市場需求與回報狀況擴大投資，強調以「輕資產與策略合作」為核心原則，避免大規模資本支出壓力，並持續觀察 GPU 使用率與投資報酬率，待商業模式成熟後再進一步擴張。
弘憶股 2025 年營收約 210 億元，AI 租賃業務占比僅約 1.2%，仍處於導入初期階段。儘管占比不高，但弘憶股看好，AI 業務成長速度已明顯高於整體營收，未來隨著算力需求提升與應用擴展，有望逐步拉高貢獻。
公司分析，AI 產業已由訓練轉向推理階段，帶動算力需求持續攀升，GPU 市場供不應求，並推升價格。雲端服務商如 Amazon、Google 與 Microsoft 持續擴建資料中心，使算力租賃市場成為 AI 基礎設施「金融化」的重要模式。
弘憶股預期，未來企業將不再僅依賴自建機房，而是透過租用算力滿足 AI 需求，這也為公司切入該市場提供長期成長機會，公司也在過程中轉型，從傳統 IC 通路角色，延伸至算力基礎建設與 AI 應用開發的解決方案業者。
至於去年第四季毛利率提升，弘憶股表示，主要受惠 AI 租賃業務毛利率較高以及存貨回沖利益帶動，不過今年上半年由於記憶體處於上漲週期，加上競爭激烈，短期毛利率有壓，下半年可望隨產品組合優化而穩定向上，將持續努力提升高附加價值的業務佔比。
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