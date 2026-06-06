鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-06 10:50

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳本周一舉行 GTC TAIPEI，談及全球 AI Cloud 與 AI Factory 段落時，點名台灣公司 GMI，帶動關係企業弘憶股 (3312-TW) 當天直接攻上漲停板，並在周二到周四天天漲停，最高達 73.2 元，創下 7 個多月來新高，周五則隨大盤回檔修正，周漲幅達 34.73%。

黃仁勳在演講中指出，AI 將在全球各地運行，每家公司都將由 AI 驅動，每個區域也都會建置屬於自己的 AI 基礎設施。他先後提到韓國、印度、新加坡、印尼等地的 AI Cloud 業者，隨後特別提及台灣，「Here in Taiwan, GMI. Here in Taiwan, GMI.」，現場也隨即響起掌聲。

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GMI Cloud 為瑞昱 (2379-TW) 葉家二代葉威延所創，目前是弘憶股的關係企業，也是算力租賃業務的策略夥伴。弘憶股預期，今年會逐步將 GPU 資產轉化為穩定收益來源，AI 租賃業務的營收占比將逐步拉升。

弘憶股本周獲黃仁勳點名下，單周大漲近 35%，成交量也明顯放大至 4.7 萬張，外資更是大力買進，狂掃超過 6 千張，自營商也加碼 39 張。