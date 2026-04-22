鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-22 11:44

健鼎 (3044-TW) 以擁有兩岸每月千萬呎產能及高階 HDI 製程競爭優勢下，以健鼎的接單及第一季的單季營收 209 .64 億元表現，法人推估全年營收有機會攻上 840 億元，健鼎股價今 (22) 日盤中滾量以 485 元改寫歷史新天價。

健鼎董事長王景春。(鉅亨網記者張欽發攝)

健鼎在 2025 年記憶體需求火熱、伺服器動能加溫下，仍與汽車板成健鼎全年營收三大主力支柱，包括通用型伺服器板全年營收占比 32.2%，SSD 記憶體模組板占比 23.2%，三者合計占健鼎 2025 年營收 733.99 億元的比約 74.4%。

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同時，健鼎 2026 年 3 月營收 73.17 億元，月增 24.08%，年增 24.38%；2026 年首季營收 209.64 億元，創新高，季增 10.46%，年增 22.4%。健鼎科技主管指出，健鼎在第一季營收以通用型伺服器板、 記憶體模組板爲主。