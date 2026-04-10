健鼎淡季不淡2026年首季跨越209億元創新高 年增22%
鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 廠健鼎 (3044-TW)2026 年第一季營收有淡季不淡的積極表現，健鼎今 (10) 日公布最新營收資訊顯示，2026 年 3 月營收 73.17 億元，月增 24.08%，年增 24.38%；2026 年首季營收 209.64 億元，創新高，季增 10.46%，年增 22.4%。
健鼎科技在第一季營收以通用型伺服器板、 記憶體模組板爲主。
健鼎科技 2025 年全牛年營收 733.89 億元，年增 11.54%，毛利率 25.588%，年增 2.65 個百分點，健鼎 2025 年全年稅後 102.25 億元，年增 38.29%，這是健鼎連續七年稅後純益超過一個股本。每股純益 19.45 元，健鼎對 2025 年的盈餘將配發每股現金 12.7 元股息。
以健鼎的接單及第一季的單季營收 209 億元表現，法人推估全年營收有機會攻上 840 億元。
健鼎是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省無錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案，也進行另一越南周德新廠的投資案，並且已經接近完工，預計在 2026 年第二季後試量產。
在已公布營收 PCB 全製程廠中，包括金像電 (2368-TW)、博智 (8155-TW)、健鼎及定穎 (3715-TW) 在 2026 年第一季營收都創新高。
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