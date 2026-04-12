鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-12 09:50

美系電動車供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 以擁有兩岸每月千萬呎產能及高階 HDI 製程競爭優勢下，且在 2023 年一舉擊敗敬鵬 (2355-TW) 拿下台商 PCB 的出貨冠軍的健鼎，在 2025 年汽車板出貨值下滑爲 139.16 億元，年減 12.9%，且全年健鼎全年營收占也跌破 20%，但仍居台商汽車板出貨冠軍。

同時，在 2025 年記憶體需求火熱、伺服器動能加溫下，仍與汽車板成健鼎全年營收三大主力支柱，包括通用型伺服器板全年營收占比 32.2%，SSD 記憶體模組板占比 23.2%，三者合計占健鼎 2025 年營收 733.99 億元的比約 74.4%。

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同時，健鼎 2026 年 3 月營收 73.17 億元，月增 24.08%，年增 24.38%；2026 年首季營收 209.64 億元，創新高，季增 10.46%，年增 22.4%。健鼎科技主管指出，健鼎在第一季營收以通用型伺服器板、 記憶體模組板爲主。

而敬鵬 2025 年營收 157.81 億元，毛利率 11.5%，稅後純益 6.34 億元，每股純益達 1.6 元。敬鵬統計， 2025 年汽車板占營收比重 75%，而工業用板 15% 、網通 6% 、消費性電子應用 4%，其中並以工業用的控制板比重提升最快，推估與 AI 的自動化生產推進，造成對工業用板需求增加有關。而敬鵬的 2025 年汽車板營收 118.36 億元，仍居第二位。

至於市場關注的敬鵬切入低軌衛星板則已出貨並歸類在網通類營收中。

敬鵬統計， 2025 年上半年汽車板占營收比重 73%，營收值 57.67 億元，較 2024 年全年平均占營收比 78% 爲低，而工業用板 14% 網通 6% 消費性電子應用 1%，其中並以工業用的控制板比重提升最快，推估與 AI 的自動化生產推進，造成對工業用板需求增加有關。

敬鵬泰國產能案的擴充案在去年起跑，敬鵬主管指出，敬鵬泰國產能案的擴充案包括原廠區的更新產能在第二季完工，第三季起新產能陸續開出，而新建廠區規劃也獲泰國官方批准，並已發包動工。

定穎 (3715-TW) 2025 年營收 194.53 億元，在產品營收應用面，定穎第四季在汽車板占比 55%、較第三季下滑 3 個百分點，全年汽車板營收 115.59 億元，占營收比重 59.42%。

而定穎則規劃持續擴充在泰國的產能，預計 2026 年的資本支出並達 75 億元。定穎預估泰國廠在完成進一步的擴充之後，每年將可望增逾 60 億元的產值。