鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-13 16:33

富邦投信宣布，旗下富邦 NASDAQ(00662-TW) 即日起啟動受益人會議投票，針對是否進行基金分割進行表決，投票至 4 月 27 日截止。在美股科技股強勢帶動下，ETF 價格攀升，本次分割議題迅速成為市場焦點。

富邦NASDAQ分割投票開跑4/27截止 降低入手門檻提升流動性。(圖：shutterstock)

富邦投信指出，00662 追蹤 NASDAQ-100 指數，涵蓋全球科技龍頭企業，受惠 AI、雲端運算與高效能運算趨勢，近年基金規模與淨值同步走升。然而，隨淨值墊高，單張投資金額提高，也使部分投資人進場門檻上升。

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ETF 分割為國際市場常見機制，透過調整受益權單位數，使每單位價格下降，但投資人持有總價值不變。此舉有助提升流動性與交易便利性，並提高定期定額與小額投資參與意願。

若分割決議通過，00662 將以受益人會議當日 (4/30) 基金淨值為基準，採回到發行價 20 元以上之最大整數倍為分割倍數進行調整。計算出實際分割倍數後，再以停止交易首日 (7/29) 之基金淨值進行分割，當天揭露之淨值即為分割後淨值，惟至恢復交易日 (8/4) 前仍會波動。

回顧先前富邦科技 (0052-TW) 案例，於 2025 年完成分割後，受益人數由 18.8 萬人 (2025/11 月底) 增至 44.8 萬人 (2026/3 月底)，成長近 140%，顯示分割有助帶動交易活絡與投資人參與度提升。

ETF 分割雖不影響指數追蹤與投資本質，但價格下調有助投資人提升資金運用效率，使投資策略更具彈性，特別是在市場震盪時，有利於分批布局與風險控管。

隨台灣 ETF 市場規模擴大，產品設計持續與國際接軌，分割與機制優化已成重要發展方向。00662 此次啟動投票，也反映資產管理業者積極回應投資人需求、提升產品競爭力的趨勢。

富邦投信提醒，持有人可透過書面或「集保 e 手掌握」及券商 App 進行電子投票，持有 1 股即可參與，流程僅需數分鐘。電子投票期間為 4 月 10 日至 4 月 27 日 24 時止。