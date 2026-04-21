search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估上修至4.23元，預估目標價為65.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.09元上修至4.23元，其中最高估值6.83元，最低估值0.24元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.83(7.06)5.474.993.58
最低值0.24(0.24)1.152.43.05
平均值4.03(4.01)3.543.943.32
中位數4.23(4.09)3.884.183.32

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值289.23億272.47億273.89億247.27億
最低值192.53億223.41億233.12億247.27億
平均值252.74億244.09億252.63億247.27億
中位數257.23億242.47億252.73億247.27億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.5812.403.902.441.61
營業收入259.62億362.53億283.31億270.99億215.61億

詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSOXY

相關行情

台股首頁我要存股
西方石油55.39+1.67%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty