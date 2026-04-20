鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估上修至4.03元，預估目標價為65.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.88元上修至4.03元，其中最高估值7.06元，最低估值0.24元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.06(7.06)
|5.47
|4.99
|3.58
|最低值
|0.24(0.24)
|1.15
|2.4
|3.05
|平均值
|4(3.79)
|3.57
|3.93
|3.32
|中位數
|4.03(3.88)
|3.88
|4.18
|3.32
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|289.23億
|272.47億
|273.89億
|247.27億
|最低值
|192.53億
|225.19億
|236.24億
|247.27億
|平均值
|252.74億
|245.18億
|252.80億
|247.27億
|中位數
|255.39億
|245.06億
|252.73億
|247.27億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.58
|12.40
|3.90
|2.44
|1.61
|營業收入
|259.62億
|362.53億
|283.31億
|270.99億
|215.61億
詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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