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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估上修至4.03元，預估目標價為65.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.88元上修至4.03元，其中最高估值7.06元，最低估值0.24元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.06(7.06)5.474.993.58
最低值0.24(0.24)1.152.43.05
平均值4(3.79)3.573.933.32
中位數4.03(3.88)3.884.183.32

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值289.23億272.47億273.89億247.27億
最低值192.53億225.19億236.24億247.27億
平均值252.74億245.18億252.80億247.27億
中位數255.39億245.06億252.73億247.27億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.5812.403.902.441.61
營業收入259.62億362.53億283.31億270.99億215.61億

詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSOXY

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