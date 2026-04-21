鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-21 15:14

和碩 (4938-TW) 旗下 IPC 廠東擎 (7710-TW) 於今 (21) 日宣布重大技術突破，旗下 AI 硬體平台正式支援本地端 AI 代理框架 OpenClaw 運行 。這款被市場暱稱為小龍蝦的自主運算應用，將搭配東擎最新的 AI BOX-A395 平台，為重視資料隱私的企業客戶提供高效能且無需依賴雲端的邊緣運算方案 。

東擎表示，隨著全球對資安防護與自主化運作的需求提升，本地端 AI 硬體市場正迎來成長契機 。公司預期透過 OpenClaw 的部署，能有效降低企業整體營運成本，並在多工處理與高負載運算情境下維持流暢效能，進而帶動邊緣運算系統的銷售動能 。

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AI BOX-A395 搭載 AMD Ryzen AI Max+ 395 處理器，整合了運算核心與加速能力，最高可提供 126 TOPS 的整體 AI 運算效能 。該平台無需額外加裝獨立顯示卡，即可於裝置端即時執行大型語言模型與生成式 AI 任務，提供即時的運算回應 。

為了支援大型 AI 模型在本地端穩定運行，該設備支援最高達 128GB 的 LPDDR5x 高速統一記憶體 。此外東擎 (ASRock Industrial) 也配置了 10GbE 高速網路埠與 USB4 連接埠，可大幅加快模型載入速度，並結合先進散熱設計以確保全天候穩定運作 。