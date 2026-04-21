〈焦點股〉華城訂單能見度看至2028年 走揚拚站穩季線

重電廠華城 (1519-TW) 受惠 AIDC 基建需求暢旺，訂單能見度看至 2028 年，加上輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳再度重申電力供應的重要性，激勵華城今 (21) 日走揚，力拚站穩季線。