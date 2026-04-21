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台股

〈焦點股〉華城訂單能見度看至2028年 走揚拚站穩季線

鉅亨網記者劉玟妤 台北

重電廠華城 (1519-TW) 受惠 AIDC 基建需求暢旺，訂單能見度看至 2028 年，加上輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳再度重申電力供應的重要性，激勵華城今 (21) 日走揚，力拚站穩季線。 

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華城訂單能見度看至2028年，走揚拚站穩季線。(鉅亨網資料照)

華城股價回檔修正多日後，近日逐步回神，今天早盤以 911 元開高走高，盤中最高漲至 933 元，漲幅超過 4%，截至午盤，股價暫報 919 元，漲逾 3%，成交量超過 3000 張。 


華城今年 AIDC 相關專案成長動能強勁，接單已超過 120 億元，預期今年 AIDC 相關營收比重將從 5% 攀升至 10%。 

華城目前 4 個生產基地分別為中壢廠 15MVA 以下小型變壓器；觀音二廠 161 至 345kV 大型變壓器；觀音三廠生產台電開關、配電盤及綠能工程；台中廠 500kV 大型變壓器。華城也積極擴充產能，觀音 3B 新廠已投產，主要生產中型變壓器，台中廠則預計 2027 年第二季投產，生產大型變壓器。 

重電廠今天也紛紛走揚，東元 (1504-TW)、士電 (1503-TW) 漲逾 2%，中興電 (1513-TW) 漲逾 1%，亞力 (1514-TW) 也小漲表態。 


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