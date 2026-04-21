鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-21 17:26

台股今 (21) 日在市場資金大筆湧入並推升電子族群輪動的走勢下，終場大盤上漲 646.31 點或 1.75% 作收，收盤指數報 37605.11 點，市場成交值爲 9815.26 億元。三大法人合計買超 676.56 億元，其中，外資在集中市場買超 601.53 億元，爲史上第七大單日買超金額，買超逾 1 萬張的大多是百元以下個股。

‌



在匯市方面，新台幣兌美元匯率以 31.489 元作收、升值 4.2 分，成交金額 12.7 億美元。早盤新台幣以 31.500 元開出，盤中最高 31.436 元，最低 31.500 元。

今天在現貨市場上，外資買超 601.53 億元，投信買超 82.16 億元，自營商賣超 7.13 億元，在期貨市場上 ，外資也同步翻多，今天交易口數淨額爲多單 1335 口，未平倉口數淨額爲空單 41295 口 。

今天外資在集中市場買超逾 1 萬張的 13 檔個股分別是：台玻、緯創、仁寶、南亞、光寶科、玉山金、鴻海、華邦電、南茂、英業達、新唐、威剛、華南金，除緯創、光寶科、新唐、威剛外，大多是股價不到百元的個股。

外資賣超較多的個股有群創、寶成、聯電、華新、遠東新、群益證、正文、宏碁、台中銀、臻鼎 - KY。

今天投信在集中市場買超較多的個股爲，聯電、長榮航、群益證、元大金、寶成、宏碁、上海商銀、正新、聯強、臻鼎 - KY；賣超較多的個股爲，玉山金、台新新光金、華南金、永豐金、中信金、兆豐金、群創、統一、材料 *-KY、亞泥。