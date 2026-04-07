鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-07 13:48

華擎 (3515-TW) 旗下東擎 (7710-TW) 將於 4 月 8 日至 10 日參加 Japan IT Week 2026 春季展，展示最新安全邊緣 AIoT 解決方案。本次展會中，東擎科技將呈現整合高效能運算平台、工業資安防護與智慧自動化軟體的產品陣容，協助工業與商業場域加速邁向新世代數位轉型。

東擎前進Japan IT Week 2026 聚焦安全邊緣AIoT加速智慧自動化。(圖：東擎提供)

東擎積極布局高效能運算平台與智慧自動化軟體，透過 AiSMA 系統管理架構強化分散式控制節點 Distributed Control Nodes 的全生命週期管理 。營運長張晃華指出標準化且可互通的管理能力是開放自動化架構發展的關鍵，此次驗證成果也為可擴展的多供應商工業控制架構提供了實證基礎 。

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針對日本市場的高負載運算需求，東擎於東京展會現場展示搭載 Intel® Xeon® 600 處理器的強固型邊緣 AI 平台 。其中 iEPF-11000S 系列可支援最高四張獨立顯卡，提供企業級 AI 運算效能，能同時滿足集中式模型訓練與即時推論的應用場域 。

東擎也針對石油、化學及重工業等高風險環境推出具備工業安全認證的物聯網控制器 。強固型 iEP-5010G-DCN 具備即時 OT 整合與穩定控制能力，可協助企業提升作業安全並有效降低停機風險 。