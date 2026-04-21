鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-21 13:02

看好台灣 GDP 成長估達 7.7%，超越中美日等國，聯博投信正式進軍台股主動式 ETF 市場，旗下首檔台股主動式產品「聯博台灣動能收益 50 主動式 ETF（00404A-TW）」13 日獲主管機關核准發行，預計於 5 月展開募集，每股發行價格為新台幣 10 元，並設置每季配息機制，提供投資人在市值型與高股息型之外的全新選擇。

聯博首檔台股主動式ETF 00404A採掩護性買權策略 設計三路收益模式。（圖：shutterstock）

聯博投信自 2025 年 7 月至今，已成功發行 2 檔債券主動式 ETF，此次跨足台股領域，主要看好台灣正處於多重利多匯聚的黃金機會期。根據最新預測，2026 年台灣經濟成長率（GDP）預估值達 7.7%，不僅領先美國的 2.4%、日本的 1.0%，亦優於中國的 4.3%。受惠於全球科技產業鏈對台灣的高度需求，預計 2026 年台股企業每股盈餘（EPS）成長率將達 27.9%，強勁的獲利基本面將為台股長期續航提供堅實支撐。

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針對投資人常面臨「市值型成長」與「高股息收益」兩難的困境，00404A 提出「動能放大、收益升級」的解方。選股策略上，不壓注單一題材，透過系統化多因子選股主動精選 50 檔核心持股，涵蓋 AI 關鍵供應鏈、中小型成長股及產業升級等主軸。

在收益設計方面，00404A 採取獨特的「三路收益」模式，包含股息、淨已實現資本利得，以及「已實現權利金收入」。該基金採用掩護性買權策略，透過賣出掩護性買權獲取權利金，在市場波動或下跌時提供部分下檔保護，緩和現金流波動。

聯博投信指出，在類股輪動快速的環境下，主動投資能保有動態選股彈性。聯博 00404A 由台北富邦銀行保管，經理費為 0.75%、保管費 0.04%，風險報酬等級為 RR4。首次收益分配評價日預計為 2026 年 8 月 31 日，並於 9 月中旬除息，助力投資人精準掌握台股長期投資機會。