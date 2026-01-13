鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-13 12:38

台泥 (1101-TW) 旗下子公司 Atlante 宣布，取得 6 個義大利重要高速公路服務區充電站建置資格，在義大利已完成從「點」到「線」的佈局，也讓台泥專利「EnergyArk 水泥儲能櫃」正式進駐交通大動脈。

台泥旗下Atlante 拿下義大利高速公路充電站標案。(圖：台泥提供)

Atlante 此次拿下的 6 個據點皆為義大利重要交通樞紐，具備極高的商業與戰略價值，其中包括連結米蘭與羅馬的 A1 太陽高速公路 Feronia Ovest 站，以及貫穿義大利東岸的 A14 亞德里亞高速公路 San Trifone Ovest 站，其餘 A26、A23 及 A27 路段更是歐洲跨國旅遊的黃金走廊。

台泥說明，由於歐洲高速公路服務區通常是電網末端，電力擴容申請動輒耗時數年，透過獨家研發的 EnergyArk 水泥儲能櫃，在「充儲一體」架構中扮演關鍵的「電力緩衝」角色，EnergyArk 能在不更動既有電網架構下，透過離峰蓄電與尖峰放電，支持 360kW 超高速充電樁的瞬時大電流需求。

EnergyArk 充儲方案將充電站轉型為虛擬電廠（VPP），核心在於實現『充儲聯營』，利用 AI 智慧調度連動充電營銷與電力交易，不僅能穩定電網，更能根據市場需求彈性調配充儲資源，將原本單向的充電負載，轉化為參與電能市場獲利的高價值電力資產。