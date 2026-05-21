鉅亨網新聞中心 2026-05-21 19:20

隨著 2026 年世界無障礙宣傳日的到來，蘋果公司預計於 WWDC 2026 登場的 iOS 27 部分新功能已被提前洩露。這次更新的核心亮點在於 Apple Intelligence 的深度整合，不僅強化了系統整體的智慧化，更展現了 AI 如何在無障礙領域發揮關鍵作用。

蘋果AI核心新功能提前洩露 無障礙功能要讓iPhone成為用戶的眼與耳(圖:shutterstock)

更聰明的 Siri 與寫作工具

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根據洩露資訊，iOS 27 將搭載全新一代的 Apple Intelligence，並可能結合 Google Gemini 模型來強化處理能力。系統中的寫作工具 (Writing Tools) 語法檢查功能，能即時提供修正建議。

此外，虛擬助理 Siri 也將迎來徹底改造，轉向更具對話性的語言模型，並在鍵盤頂端新增「與 Siri 共寫」按鈕，幫助用戶在任何文本框中自動生成內容。

在生產力方面，蘋果推出了基於自然語言的捷徑創建功能。用戶不再需要手動編寫腳本，只需透過口頭描述需求，AI 即可自動組合成對應的自動化工作流。同時，Image Playground 應用也將與系統桌布選擇器整合，允許用戶透過 AI 生成個人化的生成式桌布。

無障礙功能的 AI 革命

蘋果將 AI 技術優先導入無障礙領域，使 iPhone 對視障與聽障用戶更具親和力。旁白 (VoiceOver) 與放大鏡 (Magnifier) 追問，例如詢問帳單的截止日期，AI 會根據畫面資訊進行思考並回覆。

針對聽障人士，iOS 27 推出了自動生成字幕功能。這項技術能為個人影片、親友分享的語音訊息，甚至即時環境語音生成轉錄字幕。這些語音識別處理完全在裝置端 (On-device) 完成，以保障用戶隱私。此外，FaceTime 也將開放新 API，允許開發者將手語翻譯服務直接接入通話中。

從 iPhone 到 Vision Pro

iOS 27 的語音控制將變得更加自然。透過更新的自然語言處理技術，肢體障礙用戶可以透過更隨性的指令操控手機，例如說「打開那個橘色資料夾」或「打開最佳餐廳指南」，系統即可精確識別並執行操作。這被視為新版 Siri 具備系統級操作能力的初步體現。

在 Apple Vision Pro 方面，蘋果展示了 AI 與空間計算結合的可能性。新系統將支持透過眼球追蹤技術來控制電動輪椅的移動方向。

此外，深受 iPhone 用戶好評的「車輛運動提示 (Vehicle Motion Cues)」也將擴展至 visionOS，這能有效減少用戶在移動的交通工具中使用頭顯時產生的暈動症。

未來展望與隱私

儘管 AI 功能大幅增加，蘋果仍強調隱私與安全性。多數 Apple Intelligence 的功能，包括語音轉錄與圖像識別，皆傾向於在設備本地處理。然而，蘋果也特別提醒用戶，由於 AI 可能存在「幻覺 (Hallucination)」現象，在涉及風險或安全的情況下，不應過度依賴 AI 提供的視覺描述。