蘋果AI核心新功能提前洩露 無障礙功能要讓iPhone成為用戶的眼與耳
鉅亨網新聞中心
隨著 2026 年世界無障礙宣傳日的到來，蘋果公司預計於 WWDC 2026 登場的 iOS 27 部分新功能已被提前洩露。這次更新的核心亮點在於 Apple Intelligence 的深度整合，不僅強化了系統整體的智慧化，更展現了 AI 如何在無障礙領域發揮關鍵作用。
更聰明的 Siri 與寫作工具
根據洩露資訊，iOS 27 將搭載全新一代的 Apple Intelligence，並可能結合 Google Gemini 模型來強化處理能力。系統中的寫作工具 (Writing Tools) 語法檢查功能，能即時提供修正建議。
此外，虛擬助理 Siri 也將迎來徹底改造，轉向更具對話性的語言模型，並在鍵盤頂端新增「與 Siri 共寫」按鈕，幫助用戶在任何文本框中自動生成內容。
在生產力方面，蘋果推出了基於自然語言的捷徑創建功能。用戶不再需要手動編寫腳本，只需透過口頭描述需求，AI 即可自動組合成對應的自動化工作流。同時，Image Playground 應用也將與系統桌布選擇器整合，允許用戶透過 AI 生成個人化的生成式桌布。
無障礙功能的 AI 革命
蘋果將 AI 技術優先導入無障礙領域，使 iPhone 對視障與聽障用戶更具親和力。旁白 (VoiceOver) 與放大鏡 (Magnifier) 追問，例如詢問帳單的截止日期，AI 會根據畫面資訊進行思考並回覆。
針對聽障人士，iOS 27 推出了自動生成字幕功能。這項技術能為個人影片、親友分享的語音訊息，甚至即時環境語音生成轉錄字幕。這些語音識別處理完全在裝置端 (On-device) 完成，以保障用戶隱私。此外，FaceTime 也將開放新 API，允許開發者將手語翻譯服務直接接入通話中。
從 iPhone 到 Vision Pro
iOS 27 的語音控制將變得更加自然。透過更新的自然語言處理技術，肢體障礙用戶可以透過更隨性的指令操控手機，例如說「打開那個橘色資料夾」或「打開最佳餐廳指南」，系統即可精確識別並執行操作。這被視為新版 Siri 具備系統級操作能力的初步體現。
在 Apple Vision Pro 方面，蘋果展示了 AI 與空間計算結合的可能性。新系統將支持透過眼球追蹤技術來控制電動輪椅的移動方向。
此外，深受 iPhone 用戶好評的「車輛運動提示 (Vehicle Motion Cues)」也將擴展至 visionOS，這能有效減少用戶在移動的交通工具中使用頭顯時產生的暈動症。
未來展望與隱私
儘管 AI 功能大幅增加，蘋果仍強調隱私與安全性。多數 Apple Intelligence 的功能，包括語音轉錄與圖像識別，皆傾向於在設備本地處理。然而，蘋果也特別提醒用戶，由於 AI 可能存在「幻覺 (Hallucination)」現象，在涉及風險或安全的情況下，不應過度依賴 AI 提供的視覺描述。
目前，部分 AI 字幕功能首波僅支持美加地區的英語用戶。
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