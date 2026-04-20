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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估上修至5元，預估目標價為51.30元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共27位分析師，對BP公司(BP-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.86元上修至5元，其中最高估值6.96元，最低估值1.55元，預估目標價為51.30元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.96(6.96)5.395.014.68
最低值1.55(1.55)1.912.722.86
平均值4.77(4.72)43.833.56
中位數5(4.86)4.113.783.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2,479.77億2,515.41億2,689.18億2,049.42億
最低值1,631.16億1,590.61億1,621.27億2,035.48億
平均值1,977.73億1,944.42億2,081.67億2,042.45億
中位數1,870.06億1,915.20億2,061.16億2,042.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.25-0.795.270.140.02
營業收入1,577.39億2,413.92億2,101.30億1,892.65億1,897.77億

詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBP

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