鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估上修至5元，預估目標價為51.30元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對BP公司(BP-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.86元上修至5元，其中最高估值6.96元，最低估值1.55元，預估目標價為51.30元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.96(6.96)
|5.39
|5.01
|4.68
|最低值
|1.55(1.55)
|1.91
|2.72
|2.86
|平均值
|4.77(4.72)
|4
|3.83
|3.56
|中位數
|5(4.86)
|4.11
|3.78
|3.38
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,479.77億
|2,515.41億
|2,689.18億
|2,049.42億
|最低值
|1,631.16億
|1,590.61億
|1,621.27億
|2,035.48億
|平均值
|1,977.73億
|1,944.42億
|2,081.67億
|2,042.45億
|中位數
|1,870.06億
|1,915.20億
|2,061.16億
|2,042.45億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.25
|-0.79
|5.27
|0.14
|0.02
|營業收入
|1,577.39億
|2,413.92億
|2,101.30億
|1,892.65億
|1,897.77億
詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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