鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估上修至4.58元，預估目標價為48.29元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對BP公司(BP-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.5元上修至4.58元，其中最高估值7.3元，最低估值1.55元，預估目標價為48.29元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.3(7.3)
|5.65
|4.95
|3.84
|最低值
|1.55(1.55)
|2.1
|2.72
|2.96
|平均值
|4.27(4.15)
|3.92
|3.72
|3.45
|中位數
|4.58(4.5)
|3.96
|3.72
|3.38
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,166.56億
|2,264.33億
|2,264.33億
|2,088.76億
|最低值
|1,631.16億
|1,590.61億
|1,621.27億
|2,035.48億
|平均值
|1,884.39億
|1,908.82億
|2,023.74億
|2,062.12億
|中位數
|1,857.62億
|1,910.87億
|2,038.30億
|2,062.12億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.25
|-0.79
|5.27
|0.14
|0.02
|營業收入
|1,577.39億
|2,413.92億
|2,101.30億
|1,892.65億
|1,897.77億
詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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