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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BP公司(BP-US)EPS預估上修至4.8元，預估目標價為50.08元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對BP公司(BP-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.69元上修至4.8元，其中最高估值7.3元，最低估值1.55元，預估目標價為50.08元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.3(7.3)5.655.013.84
最低值1.55(1.55)2.12.722.96
平均值4.43(4.35)3.973.763.45
中位數4.8(4.69)4.023.753.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2,166.56億2,264.33億2,689.18億2,088.76億
最低值1,631.16億1,590.61億1,621.27億2,035.48億
平均值1,884.39億1,908.82億2,074.93億2,062.12億
中位數1,857.62億1,910.87億2,047.80億2,062.12億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.25-0.795.270.140.02
營業收入1,577.39億2,413.92億2,101.30億1,892.65億1,897.77億

詳細資訊請看美股內頁：
BP公司(BP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBP

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