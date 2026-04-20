鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估上修至-0.63元，預估目標價為37.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.64元上修至-0.63元，其中最高估值-0.06元，最低估值-2.1元，預估目標價為37.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.06(-0.06)
|-0.12
|-0.78
|最低值
|-2.1(-2.1)
|-2.29
|-2.44
|平均值
|-0.92(-0.93)
|-1.01
|-1.46
|中位數
|-0.63(-0.64)
|-0.82
|-1.31
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|84.06億
|90.53億
|96.54億
|最低值
|66.68億
|69.93億
|43.30億
|平均值
|71.34億
|77.65億
|77.40億
|中位數
|70.00億
|78.13億
|84.89億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.69
|-0.60
|-0.32
|-0.89
|-0.25
|營業收入
|40.71億
|46.56億
|49.19億
|57.82億
|65.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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