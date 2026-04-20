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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估上修至-0.63元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.64元上修至-0.63元，其中最高估值-0.06元，最低估值-2.1元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值-0.06(-0.06)-0.12-0.78
最低值-2.1(-2.1)-2.29-2.44
平均值-0.92(-0.93)-1.01-1.46
中位數-0.63(-0.64)-0.82-1.31

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值84.06億90.53億96.54億
最低值66.68億69.93億43.30億
平均值71.34億77.65億77.40億
中位數70.00億78.13億84.89億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.69-0.60-0.32-0.89-0.25
營業收入40.71億46.56億49.19億57.82億65.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBEP

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