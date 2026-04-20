鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.67元下修至0.63元，其中最高估值0.8元，最低估值0.38元，預估目標價為11.10元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.8(0.79)
|0.87
|0.99
|0.6
|最低值
|0.38(0.52)
|0.53
|0.49
|0.54
|平均值
|0.64(0.67)
|0.72
|0.77
|0.57
|中位數
|0.63(0.67)
|0.74
|0.79
|0.57
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|261.48億
|266.13億
|272.85億
|239.61億
|最低值
|243.39億
|241.22億
|239.03億
|239.61億
|平均值
|250.70億
|255.44億
|259.78億
|239.61億
|中位數
|249.10億
|254.91億
|260.60億
|239.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.79
|0.56
|-0.75
|--
|0.87
|營業收入
|270.61億
|268.33億
|248.07億
|234.45億
|241.33億
詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇